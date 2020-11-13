Москва, , 08:46 — REGNUM Российским потребителям дали советы и предостерегли от ошибок при покупке товаров во время больших распродаж. Так, например, слишком низкая цена может говорить о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Об этом сообщил 13 ноября в Роспотребнадзоре.

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Перед приобретением товара онлайн специалисты советуют проверить цену на товар со скидкой у других продавцов.

«Если товар неожиданно «подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше привлечь к ответственности продавца, многие из которых находятся за рубежом, будет невозможно», — предостерегают эксперты.

Также перед тем, как оплачивать товар, стоит обратить внимание на стоимость доставки, так как зачастую большая скидка на товар может быть достигнута за счёт дорогой доставки.

Кроме того, важно убедиться, что продавец не скрывает информацию о себе — фирменное наименование, место его нахождения, а также данные юрлица должны быть указаны на сайте.

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Немаловажно заранее выяснить, в какие сроки товар должен быть доставлен. Также российским потребителям напомнили, что от товара, купленного в интернет-магазине, в том числе, в рамках акции, потребитель вправе отказаться в любое время до его передачи потребителю продавцом, а после передачи товара — в течение семи дней, если будет сохранён его товарный вид и потребительские свойства.

«Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор ваших персональных данных, а также сведений о платёжных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании», — рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества предостерегли от мошенников при проведении розыгрышей в популярных социальных сетях.

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