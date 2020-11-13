* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 08:43 — REGNUM Жительницу Карачаево-Черкесии Зухру Аллиярову отправили за решетку за помощь террористической организации. Женщина посылала переводы боевикам — сторонникам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За несколько месяцев сумма денежной помощи составила свыше 131 тыс. рублей, сообщили 13 ноября в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В январе 2020 года деятельность финансистки террористов была пресечена правоохранительными органами. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической организации».

На днях обвиняемой вынесли обвинительный приговор. Суд в Ростове-на-Дону назначил подсудимой три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Читайте также: Трое жителей Северного Кавказа арестованы за финансирование терроризма