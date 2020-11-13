Салехард, , 08:42 — REGNUM На Ямале плата за детские сады во время режима повышенной готовности будет взиматься только за дни фактического посещения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Родители, находящиеся на удалёнке, могут не водить ребенка в сад. Оплачивать пропущенные дни им не придется. Взимание родительской платы за посещение воспитанниками детских садов будет только за дни фактического посещения», — заявила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

Напомним, на Ямале режим повышенной готовности по коронавирусу продлён до 1 декабря 2020 года.