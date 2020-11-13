Москва, , 08:39 — REGNUM Власти Москвы вводят в городе новые ограничения для борьбы с коронавирусом. Соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Новые правила будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года, охватывая новогодние праздники.

В этот период в Москве запрещается проведение массовых мероприятий — культурных, развлекательных и других, кроме официальных, которые будут проводиться по решению органов исполнительной власти. В частности, не будут проводиться новогодние гуляния — отменяется тематический фестиваль «Путешествие в Рождество» и ёлки.

На удалённое обучение переводятся студенты вузов и колледжей. Не будут работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах, но разрешены развлекательные мероприятия на открытом воздухе.

В театрах, кинотеатрах и на концертах число зрителей не должно превышать 25% от вместимости зала. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, кроме тех, которые получат разрешение властей. Речь идёт о крупных соревнованиях по футболу и хоккею. В этом случае число зрителей там также не должно превышать 25% от вместимости трибун.

Посещение библиотек станет возможным после предварительной записи при условии заполняемости читального зала не более чем на 25%.

Кроме того, система QR-кодов распространится на сферу культуры и развлечений. Она будет действовать в библиотеках, кинозалах и зоопарках. Также регистрацию рекомендовано ввести в офисах, где необходимо очное присутствие работников. Такая система уже действует в зданиях правительства Москвы, префектурах и управах.