Москва, , 08:39 — REGNUM Условием снижения темпов распространения коронавируса является коллективный иммунитет, который должен сформироваться у трети жителей России. Об этом заявил журналистам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, существенное влияние на снижение числа новых случаев заражения окажет вакцинация. Эксперт отметил, что выполнение рекомендаций Роспотребнадзора также влияет на распространение инфекции.

Горелов добавил, что стабилизация ситуации с COVID-19 занимает время. В этот период также могут наблюдаться колебания по заболеваемости. Он отметил комплексный характер развития эпидемиологической ситуации, которая зависит от погодных условий и социальных факторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявили 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 21 608 — за 10 ноября. Скончались 32 тыс. человек, выздоровели — 1,39 млн пациентов.

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