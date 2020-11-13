Рим, , 08:37 — REGNUM За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 37,9 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 ноября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 37 978 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 066 401.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 636 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 43 589.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Италии за сутки было выявлено свыше 32,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.