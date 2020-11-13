Москва, , 08:35 — REGNUM В России к борьбе с коронавирусом привлечены более 10 тыс. военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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По его словам, военные проводят дезинфекцию в недавно построенных медцентрах Министерства обороны, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и социально значимых объектах гражданской инфраструктуры.

«Всего к работам привлечено более 10 тысяч военнослужащих войск РХБ защиты и свыше 3,5 тысячи единиц специальной техники», — цитирует его «Красная звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота Вооруженных сил России прибыли в Абхазию для помощи в борьбе с распространением коронавируса в республике.

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