Пермь, , 08:35 — REGNUM В Пермском крае в выходные дни (14−15 ноября) похолодает до — 24 °C. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, ожидается установление над Уралом гребня холодного антициклона. На 15 ноября придется пик похолодания.

В субботу (14 ноября) ожидается падение температуры воздуха до — 16 °C, по северо-востоку до — 20 °C. В ночь на воскресенье (15 ноября) Прикамье попадет в центр антициклона. При малооблачной и безветренной погоде температура воздуха понизится до — 24 °C — преимущественной в восточной части. В Перми может похолодать до — 20 °C при условии отсутствия облачности.

К 17 ноября мощный антициклон отступит в южную часть, а с ним отступит и холод. В Прикамье возможны небольшие снегопады.