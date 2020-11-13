Бразилиа, , 08:33 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 33,2 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 ноября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 33 207 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 781 582.

Также сообщается, что на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Бразилии достигло 164 281.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 256 767 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено свыше 23 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.