Москва, 13 ноября 2020, 08:31 — REGNUM В Москве впервые начнёт работать электронная почта Деда Мороза. Письма с желаниями можно будет отправить на адрес: pochta@dedmorozmos.ru с 18 ноября по 15 января, сообщается на портале мэра столицы.
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Чтобы отправить письмо нужно заполнить специальную форму на сайте московской усадьбы Деда Мороза и указать адрес электронной почты, на который в течение двух-трех дней придёт от него ответ.
Отправить письмо Деду Морозу можно и по обычной почте по адресу: 109 472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Также в столичных парках установят новогодние почтовые ящики.
Как сообщало ИА REGNUM, акция «Почта Деда Мороза» проходит в Москве ежегодно.
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