Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве впервые начнёт работать электронная почта Деда Мороза. Письма с желаниями можно будет отправить на адрес: pochta@dedmorozmos.ru с 18 ноября по 15 января, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В Московском зоопарке откроется почта Деда Мороза

Чтобы отправить письмо нужно заполнить специальную форму на сайте московской усадьбы Деда Мороза и указать адрес электронной почты, на который в течение двух-трех дней придёт от него ответ.

Отправить письмо Деду Морозу можно и по обычной почте по адресу: 109 472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Также в столичных парках установят новогодние почтовые ящики.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Почта Деда Мороза» проходит в Москве ежегодно.

Читайте также: Почта Деда Мороза откроется в 17 парках Москвы