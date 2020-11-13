Улан-Удэ, , 08:30 — REGNUM В Бурятии продолжают ежедневно регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались шесть человек.

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Отмечается, что пациенты также страдали тяжёлой сопутствующей патологией. Таким образом, всего за весь период эпидемии в республике жертвами COVID-19 стали 273 человека.

В стационарах в настоящее время лечатся более 2,2 тыс. пациентов с коронавирусом, в том числе 26 детей. В реанимации находятся 110 тяжёлых больных, 59 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2678 коек, занято — 2225, свободно — 453 койки. Занятость коечного фонда составляет 83,1%», — добавили в штабе.

Добавим, что общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 14,6 тыс. (237 за последние сутки). Почти 9,5 тыс. человек к настоящему времени выздоровели от COVID-19.

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