Копейск, Челябинская область, , 08:28 — REGNUM В Челябинской области две жительницы Копейска отданы под суд за кражу и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2019-го — марте 2020 года они находили в интернете объявления о продаже домашних животных, а затем связывались с гражданами и заявляли, что могут перевести деньги безналично на карту. Но для этого они просили продавцов подойти к банкомату и проделать ряд операций.

В итоге потерпевшие переводили деньги на счёт злоумышленниц. Вину обвиняемые признали. Общий размер причинённого ими ущерба превысил 127 тыс. рублей. Денежные средства гражданок арестованы. Уголовное дело рассмотрит суд Копейска.