с. Дзержинск, , 08:25 — REGNUM В связи с напряженной обстановкой по коронавирусу, школа в селе Дзержинск (Иркутская область) приняла решение с 16 ноября 2020 года перейти на очную форму обучения для учащихся 1−4-х классов. Об этом сообщает телеграм-канал OkoloBaikala.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 ноября, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 27 814 человек (+263 за последние сутки). Госпитализированы 4796 пациентов (+165 за последние сутки).

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