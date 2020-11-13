Богота, , 08:25 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 ноября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 8686 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 174 012.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 179 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 33 491.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 081 691 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки был выявлен 8651 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.