Москва, , 08:22 — REGNUM Люди, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, но отказываются носить медицинские маски, представляют особую опасность для окружающих. Об этом заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Опасность, по его словам, состоит в том, что после болезни коронавирусная инфекция ещё присутствует в верхних дыхательных путях и переболевший COVID-19 человек продолжает оставаться источником инфекции и может легко заразить других людей.

Читайте также: Дети оказались главным переносчиком коронавируса — эксперт

«Перенесённый коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок, — пояснил в беседе с «Лента.ру» эксперт. — Они распространяют коронавирус свободно».

Чаще всего, подчеркнул Карабиненко, пренебрегают средствами защиты и заражают других дети и молодежь. Поэтому, по его словам, маски должны носить все.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев заявил, что дети являются ключевой группой риска в отношении распространения эпидемии коронавируса, и это признаётся во всём мире.

Также по теме: Дети являются разносчиками коронавируса только в 10% случаев — эпидемиолог

Однако позднее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники выступают активными разносчиками коронавируса. Он заявил, что на детей приходится не более 10% в структуре заболевших COVID-19. Эксперт сослался на исследование, проведённое в одной из скандинавских стран, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей. Это связано с рецептором ACE2, выступающим главными «входными воротами» для коронавируса. Его представленность увеличивается с возрастом, таким образом проникновение вируса будет минимальным у детей, максимальным — у людей старшего поколения.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач рассказал, откуда берутся бессимптомные носители коронавируса