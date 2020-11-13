Оттава, , 08:22 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 4981 и превысило 282,5 тыс. Об этом 13 ноября сообщает канадский минздрав.

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По последним данным, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 282 577.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Канаде летальных исходов от COVID-19 пациентов достигло 10 768 и указывается, что в стране было проведено в общей сложности 10 158 802 теста на коронавирус.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (119 894 заразившихся), Онтарио (89 784) и Альберта (36 405).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 2,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.