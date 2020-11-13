Горно-Алтайск, , 08:21 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выздоровел после заражения коронавирусом. Эту информацию подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Тесты показали отрицательный результат, глава находится на рабочем месте, сегодня проведёт заседание оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19», — отметили в правительстве.

Напомним, о подтверждении у него коронавируса глава сообщил в начале ноября на своей странице в инстаграм. Заражение было выявлено при плановом тестировании. Заболевание, по его словам, проходило бессимптомно.

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