Новосибирск, , 08:18 — REGNUM В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с детьми в новосибирской туберкулезной больнице возбуждено дело о халатности руководства медучреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе расследования данных уголовных дел получены данные о том, что должностные лица из числа руководства государственной областной новосибирской клинической туберкулезной больницы не исполнили свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к ним, не организовали надлежащий контроль за работой медицинских сестёр по оказанию медицинской помощи и осуществлению надзора за ними, что привело к таким последствиям. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех должностных лиц из числа руководства, допустивших халатное отношение к своим обязанностям», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был уволен заведующий филиалом новосибирской туберкулёзной больницы; старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности. В больнице будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей. В отношении двух медсестёр были возбуждены уголовные дела.

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