Нью-Дели, , 08:20 — REGNUM В индийский город Хайдарабад для проведения II и III фазы клинических испытаний была доставлена партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 13 ноября сообщает газета The Asian Age.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

"Данные о безопасности российской вакцины после испытаний в Индии позволят определить, можно ли её использовать для вакцинации жителей страны. Результаты испытаний важны для Индии, так как от них будет зависеть применение «Спутника V» в целях дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

Проведение II и III фазы испытаний будет осуществлять фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd, которая ранее получила на это одобрение Генерального контролёра лекарственных средств Индии (DCGI).

Напомним, что в настоящее время также одобрена и проводится III фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран.

Также в Индии стартовала третья, заключительная фаза клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin компании Bharat Biotech.

Как сообщало ИА REGNUM, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют об успешном доказательстве высокой эффективности вакцины «Спутник V».

Читайте также: В Индии стартует третья фаза испытаний национальной вакцины от SARS-CoV-2

Читайте ранее в этом сюжете: НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о высокой эффективности «Спутник V»

Читайте развитие сюжета: Российскую вакцину «Спутник V» будут производить в Южной Корее