Берлин, , 08:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 23 542 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 13 ноября сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 751 095.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 218 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 12 200.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 474 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 13,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.