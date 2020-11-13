Карталы, Челябинская область, , 08:13 — REGNUM В Карталах Челябинской области местный житель отправлен в колонию за смертельное ДТП. Оно было совершено в состоянии алкогольного опьянения, погибла мать малолетнего ребёнка, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Под судом оказался 31-летний гражданин, ранее не судимый. Ночью 14 июля 2019 года он управлял автомобилем «КИА РИО», ехал по дороге Снежный — Карталы. Там он выехал на встречную полосу и врезался в машину «Лада 211 440», в которой ехали водитель, его супруга и ребёнок. Женщина скончалась в больнице, а ребёнок получил тяжёлые травмы.

Суд назначил виновнику ДТП семь лет в колонии общего режима. Также он должен уплатить в пользу ребёнка 1,5 млн рубле и в качестве возмещения морального вреда — 2,5 млн рублей.