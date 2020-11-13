Уфа, , 08:14 — REGNUM Понижение температуры до минус 25 градусов мороза ожидается в Башкирии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 и 14 ноября в регионе ожидаются осадки в виде снега. На дорогах гололедица и снежный накат. Температура днем может опуститься до минус 11 градусов ниже ноля, а ночью — до минус 13 градусов.

Отмечается, что 15 ноября в Башкирии ожидается погода без существенных осадков. При этом температура днем может понизиться до — 18 °C, а ночью местами столбик термометра может опуститься до — 25 °C.

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