Горно-Алтайск, 13 ноября 2020, 08:14 — REGNUM Тесты на коронавирус главы Республики Алтай Олега Хорохордина показали отрицательный результат, и он возвращается к своей работе. Об этом 13 ноября сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, его слова приводит «Интерфакс».
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"Олег Леонидович получил отрицательные результаты тестов на коронавирус. Теперь он вернулся в очный формат работы, находится на рабочем месте», — заявил Максимов.
Также он добавил, что на сегодня у Хорохордина намечено заседание оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что Олег Хорохордин заразился коронавирусом, после чего глава республики перешел на режим самоизоляции и стал работать дома.