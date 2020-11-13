Горно-Алтайск, , 08:14 — REGNUM Тесты на коронавирус главы Республики Алтай Олега Хорохордина показали отрицательный результат, и он возвращается к своей работе. Об этом 13 ноября сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, его слова приводит «Интерфакс».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

"Олег Леонидович получил отрицательные результаты тестов на коронавирус. Теперь он вернулся в очный формат работы, находится на рабочем месте», — заявил Максимов.

Также он добавил, что на сегодня у Хорохордина намечено заседание оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что Олег Хорохордин заразился коронавирусом, после чего глава республики перешел на режим самоизоляции и стал работать дома.