Якутск, , 08:21 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседание Совета Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» в режиме видео-конференц-связи, где подводились итоги года и определялись дальнейшие планы работы городов по реализации целей в области устойчивого развития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Кризис доверия в обществе принимает цивилизационный характер: глава Якутии

Николаев напомнил, что в июне 2020 года в Якутске должны были провести X Международную конференцию городов Всемирного наследия Евразии. Но помешала пандемия коронавируса.

«Однако жизнь продолжается, и наша совместная работа не останавливается. Мы предлагаем провести в июне 2021 года в Якутске конгресс местных властей Евразии, главной темой которого станет сохранение и развитие нематериального наследия народов Евразии. У нас есть все возможности для презентации евразийского культурного наследия. Также предлагаю провести в рамках конгресса следующее заседание Совета Евразийского отделения организации», — сказал глава Якутии.

Республика постоянно работает над привлечением внимания мирового сообщества к проблемам арктических и северных городов и регионов, проблемам изменения климата, вопросам формирования комфортной городской среды и сохранения культуры и традиционного уклада жизни на Севере.

В состав Евразийского отделения организации входит более 850 городов, регионов и ассоциаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев примет участие в четырёх секциях форума «Сильные идеи для нового времени», который в эти дни проходит в Москве. Он обсудит с экспертами ряд социально значимых тем, посвящённых поддержке и реализации лучших идей регионального развития, роли креативных индустрий, созданию условий для технологического прорыва.