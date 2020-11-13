Чита, , 08:01 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил региональному Роспотребнадзору разработать ограничения, сберегающие граждан старше 50 лет от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства по итогам заседания оперативного штаба.

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Глава региона акцентировал внимание на том, что в последние недели наибольший рост заболеваемости отмечается среди возрастных категорий 50−64 года, старше 65 лет.

«Сразу увидели эффект только от каникул и дистанционного обучения. Но надо понимать, что все введенные меры должны действовать. Сегодня-завтра необходимо принять меры, которые прервут заболеваемость коронавирусом среди людей старше 50 лет», — подчеркнул Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 14 961 человек, причём рекордные 259 из них добавились только за последние сутки.

В Забайкальском крае продолжает действовать ряд особых условий жизнедеятельности, главное требование — обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше.

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