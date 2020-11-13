Ульяновск, , 07:59 — REGNUM В Ульяновской области выявлено 217 новых носителей коронавируса. Об этом сообщают управление Роспотребнадзора и региональный штаб.

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По оперативным данным (на вечер 12 ноября), в регионе с начала пандемии официально выявлено 23 559 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 217. Новых летальных исходов нет.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что всего проведено 401 398 лабораторных исследований на коронавирус, обследованы 377 219 человек. Под наблюдением остаются 8 826 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области социальные службы будут помогать старшему поколению и лицам с хроническими заболеваниями, которые будут находиться в режиме самоизоляции с 16 по 30 ноября. Исключение составляет обращение за медицинской помощью, покупка товара, выгул собак и вынос мусора, а также в случае угрозы жизни и здоровью.