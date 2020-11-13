Токио, , 08:21 — REGNUM В Японии на 95-м году жизни скончался нобелевский лауреат по физике Масатоси Косиба. Об этом 13 ноября сообщил телеканал NHK.

По данным журналистов телеканала, Косиба умер в одной из больниц Токио. Смерть наступила по «естественным причинам от старости».

Масатоси Косиба окончил Токийский университет, являлся членом Японской академии наук, а также иностранным членом Российской академии наук и Национальной академии наук США.

В 2002 году Косибе и американскому учёному Реймонду Дейвису была присуждена Нобелевская премия по физике «за создание нейтринной астрономии».