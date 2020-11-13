Берлин, , 07:52 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 23 542 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории ФРГ достигло 751 095. Также за 12 ноября в Германии скончались 218 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в ФРГ жертвами осложнений COVID-19 стали 12 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в немецком Лейпциге прошел митинг против карантинных ограничений. Отмечалось, что в акции протеста принимали участие около 20 тыс. человек, они не носили медицинские маски и не соблюдали социальную дистанцию.

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