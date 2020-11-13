Абакан, , 07:49 — REGNUM В Хакасии с сегодняшнего дня, 13 ноября, временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. В министерстве здравоохранения региона заявили, что делается это по рекомендации Роспотребнадзора — для снижения рисков распространения коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, приостанавливается оказание плановой стационарной и амбулаторной медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара. Ограничение вводится на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения.

При этом в регионе продолжится оказание плановой медицинской помощи пациентам со злокачественными онкологическими заболеваниями, с сахарным диабетом, с ХПН 4−5 степени; а также лицам, получающим генно-инженерные препараты и иммуноглобулины внутривенно.

Продолжатся реабилитация пациентов, перенесших ОНМК; иммунизация населения; профилактические осмотры 15−17 лет, детей 1 года жизни; диспансеризация детей сирот; осмотр лиц, отправляющихся на санаторно-курортное лечение; обследование граждан для направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи за пределы Хакасии; диспансерное наблюдение беременных женщин и прерывание беременности; обследование граждан в целях направления на лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий; оказание медицинской помощи при лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.