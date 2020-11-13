Чита, , 07:47 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 961 человек, причём 259 из них добавились только за последние сутки.

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"Поставлен очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19», — отмечает оперативный штаб. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у троих человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 211 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 118 находятся в тяжелом состоянии, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 420 человек за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 составляет 11 559 человек.

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