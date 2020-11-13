Петропавловск-Камчатский, , 07:46 — REGNUM На Камчатке ежедневно число вновь выявленных носителей коронавируса превышает количество пациентов, которые излечились. Так за последние сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 60 жителей (днём ранее — 58), а справились с болезнью 48 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в крае выявили 6538 случаев заражения коронавирусом, излечились — 4145 человек.

Ещё 44 носителя SARS-CoV-2 направлены в стационары для лечения. Всего в ковидных госпиталях находится 431 пациент. Из них 230 человек болеют пневмонией. Из 480 коек, созданных для лечения пациентов с COVID-19, свободны всего 49.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 182 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 появятся в регионах России. Соответствующий приказ опубликован Минздравом РФ.