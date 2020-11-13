Екатеринбург, , 07:38 — REGNUM Арестованные после убийства в Екатеринбурге ребёнка трое участников религиозного объединения страдают хроническим психическим расстройством. К таким выводам пришли эксперты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Материалы уголовного дела в отношении жительницы Уфы и супружеской четы из Екатеринбурга уже направлены в суд. Им может грозить принудительное лечение. Ранее в отношении данных граждан, в зависимости от их роли, были возбуждены дела по нескольким статьям Уголовного кодекса. Жительницу Уфы обвиняют в создании религиозного объединения. Также среди вменяемых преступлений — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, подстрекательство к истязанию, в том числе несовершеннолетних, подстрекательство к неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, пособничество в убийстве малолетнего с особой жестокостью и т. д.

Против ещё двоих участников, в зависимости от их роли, выдвинуты обвинения в убийстве малолетнего с особой жестокостью, умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой психическое расстройство, совершенное с особой жестокостью и т. д.

По данным следователей, жительница Уфы основала религиозное объединение, направленное на насилие над гражданами и другое причинение вреда их здоровью. Она требовала от родителей, которые находятся в этом объединении, подвергать детей телесным наказаниям. В декабре 2017 года ей удалось вовлечь в участие мужчину, который по её учению избивал своих двоих детей. А в ноябре 2019 года он убил своего сына 2010 года рождения и затем закопал тело в лесопарке «Юго-Западный».