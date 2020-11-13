Кемерово, , 07:38 — REGNUM В министерстве здравоохранения Кемеровской области уточнили информацию о заражении медицинского работника коронавирусом после вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что выявленный случай — единственный.

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Напомним, кузбасский медик заразился коронавирусом в течение недели после прививки первой частью двухкомпонентной вакцины от COVID-19.

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«Ввиду того, что вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищённым от коронавирусной инфекции через три недели после второй инъекции, — подчеркнули в минздраве. — Заразившемуся новой коронавирусной инфекцией медицинскому работнику первая доза была введена 15 октября, на второй день после вакцинации появились признаки ОРВИ, мазок, показавший положительный результат, взят через пять дней после вакцинации, 20 октября».

Напомним, что ранее в Алтайском крае коронавирусом заразились три медика, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции.