Веллингтон, , 07:29 — REGNUM В Новой Зеландии за минувшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что все новые случаи являются импортными, за 12 ноября фактов распространения инфекции внутри страны не фиксировалось. Всех зараженных коронавирусом пациентов выявили в ходе прохождения карантина в обсерваторе города Окленда.

Таким образом, в настоящее время в Новой Зеландии числится 53 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране выявили 1639 инфицированных SARS-CoV-2.