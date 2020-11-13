Иркутск, , 07:22 — REGNUM В Иркутской области наблюдается высокий рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Поэтому сегодня, 13 ноября, в областной инфекционной больнице будут развернуты ещё 20 коек с кислородной поддержкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на итоги заседания оперативного штаба.

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С 9 ноября 2020 года в Приангарье ежедневно регистрируется около 350−400 новых случаев SARS-CoV-2. Ранее такие показатели в регионе не наблюдались. По информации министерства здравоохранения Иркутской области, сейчас развёрнуто 5354 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 520 коек оснащены кислородной поддержкой, 828 — аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

На днях в регионе закончился монтаж кислородного блока в Ангарском перинатальном центре. Это позволило дополнительно развернуть 97 коек с кислородной поддержкой. На базе этого медицинского учреждения есть возможность открыть еще 104 койки для пациентов с COVID-19. А 20 ноября планируется открыть дополнительные места в Иркутской городской больнице №3.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 608 человек, причём 16 из них скончались за последние сутки.

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