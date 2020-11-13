Оренбург, , 07:20 — REGNUM В Оренбургской области ученики начальной школы с 23 ноября начнут учиться очно. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Денис Паслер.

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»Пока очно учатся только наши выпускники. Но уже 23 ноября ученики начальных классов выходят в школы. Конечно, с соблюдением необходимых требований безопасности. Есть много причин для такого решения — конечно, главное то, что ребятам сложно заниматься в удаленном режиме», — сказал он.

Вопрос по дальнейшему формату обучения учеников 5−10 классов пока остается открытым. Решение оперштаб примет с 16 по 22 ноября. Оно будет зависеть от того, какая сложится эпидситуация, связанная с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Также с 23 ноября постепенно начнут открывать и малокомплектные школы, где отсутствует возможность дистанционного обучения. «Здесь будем опираться на данные по заболеваемости по каждой территории. Муниципалитеты сами должны определить, насколько готова школа, насколько высока заболеваемость в территории. Региональный штаб будет принимать решения по допуску школ ежедневно», — подчеркнул глава региона.

Напомним, оренбургским школьникам продлили осенние каникулы до 9 ноября. После отдыха дети начали учиться в дистанционном формате. Исключение составили учении первых-вторых классов, которым продлили каникулы еще на одну неделю, и ученики 11 классов, которые учатся в очном формате.

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