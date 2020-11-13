Екатеринбург, 13 ноября 2020, 07:13 — REGNUM В Екатеринбурге бывший сотрудник полиции отдан под суд за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.
По данным следователей, он, будучи старшим участковым, в августе обнаружил в медицинских книжках семерых работников одного из бизнесменов следы подделки. Он предложил предпринимателю отдать ему 140 тыс. рублей за не сообщение об этом факте. Бизнесмен согласился и передал деньги.
Сейчас экс-полицейский ждёт судебного разбирательства. Дело рассмотрит Ленинский районный суд.