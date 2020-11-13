Нур-Султан, , 07:02 — REGNUM В Казахстане общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 120 тысячам, сообщает пресс-служба республиканской комиссии по борьбе с COVID-19.

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Только за 12 ноября на территории республики выявили 638 инфицированных. Таким образом, к настоящему времени в Казахстане выявили 119 129 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике выздоровели более 108 тысяч пациентов с COVID-19, еще 1924 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Казахстане зафиксировали рост смертей от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что за 11 ноября в республике скончались девять пациентов, тогда как днем ранее было зафиксировано шесть летальных исходов.

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