Любляна, , 06:39 — REGNUM В Словении ужесточили карантинные ограничения на две недели в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава словенского минздрава Томаш Гантар на пресс-конференции.

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Согласно новым ограничениям, в Словении прекратит работу общественный транспорт, а также закроются предприятия, не являющиеся значимыми. Все собрания людей, кроме проживающих на одной жилплощади, будут полностью запрещены.

«Я твердо уверен, что без этих новых мер не может быть и речи о возвращении к нормальной жизни», — заявил Гантар.

Всего в Словении с начала пандемии выявили 50 780 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 1925 инфицированных выявили только за 12 ноября.