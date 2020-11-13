Челябинск, , 06:30 — REGNUM В Челябинской области один из меценатов подарил медицинским учреждениям машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Автомобили «Нива» комплектации люкс отправятся в шесть больниц Челябинска, в три учреждения Магнитогорска, в горбольницу №2 Миасса. В ближайшие дни они уже выйдут на линии.

«Это частная инициатива нашего земляка, который обратился к региональным властям и министерству здравоохранения Челябинской области. Спасибо ему огромное за такой подарок», — отмечает замминистра здравоохранения Евгений Ванин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Челябинской области жаловались на задержки с приездом скорой помощи. Отметим, подобные жалобы имеются и в некоторых других регионах, например, в Свердловской области.