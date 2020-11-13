Канберра, , 06:30 — REGNUM Австралия может получить собственную вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 к июлю 2021 года, заявил австралийский министр здравоохранения страны Грег Хант в интервью радиостанции 4BC.

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По его словам, препарат, созданный специалистами университета штата Квинсленд, получил название V451. Министр отметил, что в рамках первого этапа исследований эта вакцина доказала свою безопасность и эффективность.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Грег Хант заявил, что в Австралии началось производство вакцины от коронавируса, созданной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

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