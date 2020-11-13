Новосибирск, , 06:28 — REGNUM В новогоднюю ночь, 31 декабря, в Новосибирске из-за коронавируса могут ограничить массовые гулянья. Об этом заявила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики, вице-мэр города Анна Терешкова.

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"Мы будем отдельно с Роспотребнадзором оговаривать новогоднюю ночь. Будем смотреть по рекомендациям, пока до 31 декабря все массовые мероприятия запрещены», — сообщила «НГС Новостям» Терешкова.

Напомним, 5 ноября Анна Терешкова отмечала, что для того, чтобы избежать излишней концентрации людей на конкретных площадках на новогодние праздники, в Новосибирске отменили все массовые мероприятия, выступления артистов и аниматоров.

Пока же в Новосибирске планируют украсить улицы и залить катки.