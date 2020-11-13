Владивосток, , 06:31 — REGNUM В Приморье за последние сутки выдано 217 положительных тестов на коронавирус, выздоровели 95 человек, скончались от осложнений пять пациентов (днём ранее умерли четыре человека), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 13 ноября в крае зарегистрировано 18 079 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 13 588 человек, умерли 190.

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Владивостоке, Хасанском районе, Артёме, Находке, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

Для оказания централизованной помощи заболевшим, в Приморье начнут создавать медицинские округа.

«Мы создаём медицинские округа для концентрации и повышения эффективности оказания медицинской, высокотехнологичной помощи. Главы муниципальных образований должны организовать эту работу. Подчеркну, что при этом сокращения по медицинскому персоналу исключены — ни по младшему, ни по среднему, ни по врачам», — заявил губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ежедневно увеличивается число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 169 жителей, днём ранее — у 168. Темп прироста составил 2%.