Новосибирск, 13 ноября 2020, 06:13 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни вместе с похолоданием ожидаются снегопады, гололёдные явления и усиление ветра. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Региональная Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и не совершать резких манёвров во время движения.
Пешеходов сотрудники ГИБДД предупреждают, что из-за гололёда значительно увеличивается тормозной путь автомобиля и поэтому на проезжей части необходимо быть предельно внимательными.
Уточняется, что для максимального обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что накануне вечером, 12 ноября, на Новосибирск обрушился снегопад.
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