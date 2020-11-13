История вопроса

Сильные снегопады могут вызывать такие последствия, как паралич транспорта, повреждения деревьев и линий электропередач, крыш зданий. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность схода лавин, при которых иногда гибнут люди. Выпадение снега в теплое время года или в районах, для которых сильные снегопады нехарактерны, может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.

Метель, - это снегопад с сильным ветром. Иногда очень сильный ветер может вызвать метель и без снегопада, поднимая уже выпавший снег. Метель приводит к ухудшению видимости и заносит дороги, что приводит к нарушению работы транспорта. Во время метели люди могут заблудиться и погибнуть. В транспортных средствах, обездвиженных метелью, люди могут надолго застрять, и при этом они рискуют замёрзнуть.

Снежная буря – это метель при скорости ветра более 15 метров в секунду. Иногда при снежней буре скорость ветра достигает 90 метров в секунду. Снежная буря может разрушать постройки, валить деревья и приводить к человеческим жертвам также как и обычная буря. При этом её негативный эффект усиливается низкой температурой и снежными наносами.

