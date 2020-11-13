Ульяновск, , 06:08 — REGNUM Вице-губернатор — министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин вряд ли сохранит свой пост после скандала с заграничной поездкой. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщает ТАСС.

Глава региона, комментируя ситуацию, высказал мнение, что даже если поездка не будет иметь «никаких последствий юридического характера, то с точки зрения этики» это «вызов обществу».

«Вряд ли чиновнику удастся сохранить свое рабочее место», — высказал мнение Сергей Морозов, отметив, что служебная проверка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее началась проверка в отношении министра АПК Михаила Семенкина и главы администрации Чердаклинского района Марии Шпак, которые временно отстранены от должности. Речь идёт о возможном вылете служащих «в одну из зарубежных стран на частном самолёте», также остаётся открытым вопрос о расходах на заграничный вылет. По данным местных СМИ, чиновники летали в Ниццу через Лондон. К проверке также подключилась прокуратура.

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