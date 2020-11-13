Новосибирск, 13 ноября 2020, 06:00 — REGNUM В Новосибирске установилась зимняя погода. Город накануне вечером, 12 ноября, накрыл сильный снегопад. К утру на улицах образовались сугробы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно прогнозам, в ближайшие дни температура воздуха в городе будет понижаться, снегопад и заморозки сохранятся.
По данным на 10:00 (время местное) сегодня, 13 ноября, снегопад в Новосибирске прекратился, температура воздуха составляет — 1 °C.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в 2020 году зафиксирован самый теплый ноябрь за 14 лет. Так, первая декада месяца была выше нормы на 2−3 градуса.
Читайте также: Новосибирская область «переживает» самый тёплый ноябрь за 14 лет