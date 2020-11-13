Хабаровск, , 06:29 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлен 261 (248 днём ранее) новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 208 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В госпиталях для лечения больных COVID-19 развернуто 3216 коек, свободны — 758. В тяжёлом состоянии находятся 19 пациентов на аппаратах ИВЛ. В стационарах получают лечение 2458 человек, 3901 человек — амбулаторно.

На 13 ноября в Хабаровском каре зарегистрировано 19 138 носителей коронавируса, 12 634 из них — выздоровели, умерли с начала пандемии 145 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с дефицитом лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных с коронавирусной инфекцией, которая возникла в некоторых регионах России, недопустима. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.