Стокгольм, , 05:53 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции признало свои ошибки в прогнозе второй волны коронавирусной инфекции, сообщает газета The Financial Times.

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В частности, шведский главный эпидемиолог Андерс Тегнелл считал, что осенью ситуация по коронавирусной инфекции будет более стабильной, нежели в других странах Скандинавии, вводивших карантин. Однако в Швеции в настоящее время наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19, который по темпам оказался выше, чем в любой другой стране ЕС.

По данным газеты, в шведской столице Стокгольме каждый пятый тест на выявление коронавируса нового типа показывает положительный результат. Вирусолог Лена Эйнхорн выразила мнение, что шведский подход к пандемии COVID-19 провалился, так как коллективный иммунитет в стране не выработался.

По последним данным, в Швеции подтвердили 171 365 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 6122 человека.