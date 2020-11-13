Благовещенск, , 05:53 — REGNUM В Амурской области ежедневно увеличивается число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Так за прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 169 жителей, днём ранее — у 168. Темп прироста составил 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За весь период пандемии в области коронавирус выявили у 8542 человек.

Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 15 человек (9%)к переносят болезнь бессимптомно, 45 (27%) — болеют пневмонией, 109 (64%) — ОРВИ.

В Амурской области за весь период пандемии провели более 478 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, новый пакет ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции, вступил в силу в Москве с 13 ноября. Он, в частности, вводит запрет на работу развлекательных заведений ночью.