Ульяновск, , 05:47 — REGNUM В Ульяновской области медицинские организации будут оказывать помощь пациентам с симптомами ОРВИ не только в рабочие дни, но также в выходные и праздники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального оперативного штаба.

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Согласно изменениям в указе в о режиме повышенной готовности, на минздрав Ульяновской области возложено обеспечение готовности медицинских организаций к оперативному оказанию помощи больным с респираторными симптомами и отбору биоматериала для исследования на коронавирус в выходные и нерабочие праздничные дни.

Кроме того, в регионе создадут ряд центров для повышения эффективности оказания медпомощи: центр лекарственной консультации, координационный центр для служб скорой медицинской помощи, консультативный совет для врачей, а также координационный центр амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ и COVID-19,

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса и суточного роста выявляемых случаев заражения коронавирусом медработникам помогают 1290 студентов-медиков, в том числе 407 ординаторов. Свыше 40 студентов работают в ковидных госпиталях.

Напомним, с 16 по 30 ноября лица старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями обязаны находиться в режиме домашней самоизоляции. Исключение составляет обращение за медицинской помощью, покупкой товаров, выгула собак и выноса мусора, а также в случае угрозы их жизни и здоровью. Действие данной нормы не касается медицинских и социальных работников, чиновников, а также ряда других работников.

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